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ВООЗ схвалила китайську вакцину CoronaVac для екстреного застосування

Таке рішення дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення.

ВООЗ схвалила китайську вакцину CoronaVac для екстреного застосування
Фото: qha.com.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech для екстреного застосування.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"1 червня 2021 року ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech для екстреного застосування. ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості", - написав Ляшко.

Він зазначив, що схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини. Робити щеплення китайською вакциною в Україні почали з 13 квітня.

Раніше ефективність вакцини від коронавірусу компанії Sinovac викликала сумнів через різні дані під час клінічних досліджень. Втім у реальних умовах препарат показує себе дуже добре.

Наразі вакциною CoronaVac в Україні щеплюють осіб вікової категорії “65+”, маломобільні групи населення та осіб, які доглядають за маломобільними, спортсменів, працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

Крім вакцини від коронавірусу компанії Sinovac в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Наприкінці травня у Києві, Одесі та Львові запрацювали перші пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19. За перші два дні там було щеплено 4849 людей.

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