У одному з дитсадків Чернівецької області отруїлися 29 дітей і 2 вихователів

Усі захворілі діти відвідують один заклад дошкільної освіти у с. Іспас Вижницького району, а дорослі - вихователі цього закладу.

Упродовж останніх кількох днів до закладів первинної медико-санітарної допомоги Вижницького району Чернівецької області звернулося 13 дітей і двоє дорослих, які мали ознаки харчового отруєння.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я (ЦГЗ).

Зазначається, що усі захворілі діти відвідують один заклад дошкільної освіти у с. Іспас Вижницького району, а дорослі - вихователі цього закладу.

“Усі захворілі скаржилися на підвищення температури тіла в межах 37–38 С, нудоту, блювоту та пронос. Наразі вони отримують амбулаторне лікування. Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт”, - йдеться у повідомленні.

Чернівецький обласний лабораторний центр спільно з Держпродспоживслужбою невідкладно розпочали епідеміологічне розслідування та проведення протиепідемічних заходів.

Проведено опитування працівників їдальні та батьків хворих дітей, обстеження їдальні, відібрано харчові продукти на бактеріологічне дослідження, питна вода на бактеріологічне, фізико-хімічне дослідження, змиви з об’єктів довкілля. Проведено бактеріологічне обстеження працівників їдальні на носійство патогенної мікрофлори кишкової групи. Проведено заключну дезінфекцію.

За результатами епідеміологічного розслідування були виявлені ознаки гострих кишкових інфекцій у 29 дітей, зокрема й тих, батьки яких за медичною допомогою не зверталися.

Проведення профілактичних, протиепідемічних заходів, лабораторних досліджень продовжується.

Нагадаємо, В лютому у дитячому садку селища Джурин Чортківського району в результаті спалаху гострої кишкової інфекції постраждало 9 дітей.