Для скорочення черг на вакцинацію від ковіду в МВЦ записаних у "Дії" киян розділили на групи

Вакцинуватися можна буде за запрошенням по смс та в порядку "живої черги".

Для мінімізації черг цими вихідними буде змінено процес вакцинації записаних у додатку "Дія" киян. Йдеться про вакцинацію, що проходить у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Зважаючи на досвід попередніх вихідних, охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку «Дія» виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень, які медичні працівники здійснювали телефоном. Із близько 7 тисяч киян підтвердили бажання вакцинуватися лише 560 осіб. З одного боку така активність киян тішить відповідальним ставленням до імунопрофілактики. Та з іншого – хочеться максимально скоротити час очікування у чергах", – зазначив він.

За його словами, для оптимізації процесу вакцинації у виставковому центрі прийнято рішення про розмежування потоків киян, які прийдуть на щеплення.

"Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у «Дії», але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку «живої черги»", – пояснив Поворозник.

Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Вхід до Центру вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30.

Нагадаємо, 29 травня в Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна" в Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу. У центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія».

У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі за два дні від ковіду щепили майже 5 тис. осіб. Вакцинація проводилася вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac.