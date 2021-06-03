Пандемія не вплинула на роботу понад половини українців, - опитування

Трохи більше половини економічно активних громадян України заявили, що в режимі їх роботи під час пандемії COVID-19 не відбулося жодних змін. 53% опитаних зазначили, що "працювали як раніше".

Водночас 14% працюючих повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати і ще 7% - з частковим збереженням заробітної плати.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 21-26 травня.

6% опитаних відповіли, що пішли у частково оплачувану відпустку, 2% - пішли у повністю оплачувану тривалу відпустку, 9% - пішли у неоплачувану відпустку, а 4% - від час пандемії втратили роботу.

Працівники державного і приватного секторів економіки приблизно однаково часто (52,5% і 56% відповідно) відповідали, що не відчули змін у режимі їхньої роботи. Однак працівників державного сектору, котрі перейшли на "дистанційку" з повним збереженням зарплатні, помітно більше, ніж "приватників" (відповідно 26% і 10%). Працівники приватного сектору частіше, ніж державного, відповідають, що пішли в неоплачувану відпустку (відповідно 11% і 5%) і що вони втратили роботу (відповідно 4% і 0,3%).

Насамперед в умовах пандемії постраждали ті, хто працював на тимчасовій основі - серед них лише 36% вказали, що в їх роботі нічого не змінилося (тоді як серед тих, хто працює на постійній основі - 58,5%), вказали, що пішли в неоплачувану відпустку - відповідно 20% і 7%, втратили роботу - відповідно 17% і 0,6%. Серед тимчасово зайнятих лише 2% вказали, що повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати, тоді як серед постійно зайнятих - 17%. Слід також зазначити, що частка тимчасово зайнятих у приватному секторі значно вища, ніж у державному (відповідно 17% і 2%).

Відповідаючи на запитання, як змінилася їхня зарплата під час пандемії коронавірусу, 54% представників економічно активного населення зазначили, що вона не змінилася, 37% - що вона зменшилася, а 3% - що вона зросла. На зменшення зарплати частіше вказують працівники приватного сектору, ніж державного (відповідно 40% і 26%), зазначають, що вона не змінилася - відповідно 52% і 67%, що вона зросла - відповідно 3% і 4%.

Про зменшення зарплати кажуть 61% тих, хто працює на тимчасовій основі, і приблизно вдвічі менше (31%) тих, хто працює на постійній основі (відповідно 31% і 62% заявили, що їхня зарплата не змінилася, відповідно 0,7% і 3% - що вона стала більшою).

14% опитаних заявили, що хочуть працювати дистанційно, не хочуть - 73% економічно активних респондентів, ще 12% - не визначилися. Найчастіше до дистанційної роботи позитивно ставляться ті, хто, під час пандемії коронавірусу перейшов на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати (29,5%), хоча більшість серед них (56%) не хочуть працювати дистанційно.

Ставлення до дистанційної роботи статистично значимо не відрізняється серед працівників державного сектору (відповідно 14% і 76%) і приватного (відповідно 15% і 74%), так само як і серед тих, хто працює на постійній основі (відповідно 14% і 75%), і тих, хто працює на тимчасовій основі (відповідно 12,5% і 76,5%).

Дослідження проведене по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.