Ректором Харківського університету обрали доньку Кушнарьова

З 2005-го Тетяна Кагановська була деканом юридичного факультету вишу.

Ректором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна обрано доктора юридичних наук, професора Тетяну Кагановську.

Її кандидатуру у другому турі виборів 2 червня підтримали майже 53%, інформує пресслужба вишу у фейсбуці.

Зазначається, що загальна явка на другий тур виборів склала 2 205 виборців (88,55 %).

За результатами голосування за декана юридичного факультету Тетяну Кагановську віддали голоси 1 166 виборців (52,88 %), за директора навчально-наукового інституту "Фізико-технічний факультет" Ігоря Гірку - 940 виборців (42,63 %).

84 виборці не підтримали жодного з кандидатів (3,81%). 15 бюлетенів визнано недійсними.

У лютому цього року Віль Бакіров, який був беззмінним керівником Каразінського університету з 1998 року, заявив про намір покинути посаду і зосередитися на наукових і освітніх проєктах.

26 травня відбувся перший тур виборів, в якому взяли участь чотири кандидати. До другого туру пройшли Тетяна Кагановська та Ігор Гірка.

45-річна Тетяна Кагановська - донька колишнього міського голови Харкова і ексглави Харківської ОДА, одного з лідерів Партії регіонів Євгенія Кушнарьова. У 1997 році закінчила Національну юридичну академію. З 2004 року виконувала обов'язки, а з 2005 - декан юридичного факультету ХНУ ім. Каразіна.