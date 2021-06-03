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У Києві грабіжники винесли з офісу сейфи з грішми

Поліція затримала підозрюваних.

Поліція Києва затримала за підозрою в розбої трьох чоловіків. Їм закидають викрадення двох сейфів з грішми із офісного приміщення на Куренівці.

Про це повідомляється на сайті поліції.

За попередніми даними, вони за допомогою драбини вилізли на другий поверх офісного приміщення на вулиці Куренівський, зв'язали мотузкою працівника фірми та забрали два сейфи, в якому зберігалось близько 90 тисяч гривень.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Особи підозрюваних вдалося швидко встановити, і через кілька годин всіх трьох було затримано.

Повідомляється, що це мешканці міста Києва та Київської області, віком від 36 до 48 років. Двоє з них раніше притягувались до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність затриманих до інших аналогічних злочинів.

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