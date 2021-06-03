Розпочався запис на щеплення проти ковіду жителів ОРДЛО та Криму

Розпочався запис на щеплення проти коронавірусу COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, Криму та Севастополя і належать до пріоритетних груп (люди похилого віку віком 65 років і старше).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19.

"Оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати ваші дані та обрати найзручніший пункт щеплення. Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або листа на електронну пошту - у разі його відсутності", - пояснили в МОЗ.

Цей ідентифікатор передадуть до Держприкордонслужби, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні України території.

Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.

"Через дії російських окупаційних режимів наші люди опинилися в ізоляції від цивілізованого світу без можливості забезпечити елементарні людські потреби. В першу чергу, мова про медичне забезпечення. По суті окупаційна влада, порушуючи всі норми міжнародного та міжнародного гуманітарного законодавства здійснює медичний геноцид. З лютого поточного року Мінреінтеграції спільно з МОЗ було розпочато роботу щодо алгоритму вакцинації для наших громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Відсьогодні я радий повідомити про старт запису на вакцинацію. І вже до кінця травня - середини червня буде розпочато вакцинацію наших громадян з ТОТ. Вакцинація відбуватиметься у визначених місцевими управліннями охорони здоров‘я опорних лікарнях. Вакцина вже завезена", - наголосив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Нагадаємо, за минулу добу від коронавірусу вакцинували майже 34,5 тис. українців.