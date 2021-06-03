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Розпочався запис на щеплення проти ковіду жителів ОРДЛО та Криму

Дані передадуть до Держприкордонслужби, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні  України території.

Розпочався запис на щеплення проти ковіду жителів ОРДЛО та Криму
Фото: EPA/UPG

Розпочався запис на щеплення проти коронавірусу COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, Криму та Севастополя і належать до пріоритетних груп (люди похилого віку віком 65 років і старше).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19.

"Оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати ваші дані та обрати найзручніший пункт щеплення. Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або листа на електронну пошту - у разі його відсутності", - пояснили в МОЗ.

Цей ідентифікатор передадуть до Держприкордонслужби, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні  України території.

Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.

"Через дії російських окупаційних режимів наші люди опинилися в ізоляції від цивілізованого світу без можливості забезпечити елементарні людські потреби. В першу чергу, мова про медичне забезпечення. По суті окупаційна влада, порушуючи всі норми міжнародного та міжнародного гуманітарного законодавства здійснює медичний геноцид. З лютого поточного року Мінреінтеграції спільно з МОЗ було розпочато роботу щодо алгоритму вакцинації для наших громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Відсьогодні я радий повідомити про старт запису на вакцинацію. І вже до кінця травня - середини червня буде розпочато вакцинацію наших громадян з ТОТ. Вакцинація відбуватиметься у визначених місцевими управліннями охорони здоров‘я опорних лікарнях. Вакцина вже завезена", - наголосив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Нагадаємо, за минулу добу від коронавірусу вакцинували майже 34,5 тис. українців.

 

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