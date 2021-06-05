Через ковід померло ще 10 киян

У Києві за минулу добу, 4 червня виявили 497 хворих на коронавірус. Померли 10 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли: 287 жінок віком від 21 до 89 років та 187 чоловіків віком від 23 до 75 років. А також 8 дівчаток від шести до 16 років і 15 хлопчиків від дев’яти місяців до 14 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 111, у Дарницькому – 107 та в Святошинському районі – 85 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 41 хворого на коронавірус, а також 37 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1213 людей. Загалом коронавірус подолали 180 797 мешканців столиці.

“Усього за період пандемії в місті 5126 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 208 936”, – повідомив Кличко.

Нагадаємо, за п’ятницю, 4 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них - 91 дитина та 65 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.