В Одесі у неділю працюватимуть ще три центри вакцинації для записаних у "Дії"

Насамперед щепитимуть літніх людей і людей з хронічними захворюваннями.

У неділю, 6 червня, в Одесі працюватимуть додаткові три центри вакцинації для записаних у "Дії".

Про це повідомили в обласному Центрі громадського здоров’я.

"У неділю, 6 червня, в Одесі з 9:00 до 17:00 працюватиме три великі центри вакцинації, куди будуть запрошувати людей старшого віку з листа очікування «Дії» і куди можна буде записатися особисто, зателефонувавши за вказаним номером", - сказано в повідомленні.

Центри працюватимуть у ТЦ "Мегадом" на вулиці Толбухіна, 135, ТЦ Fontan Sky у провулку Семафорний, 4 і в ЗОШ №15 на вулиці Кримській, 80-А.

У ЦГЗ додали, що літні люди та люди з хронічними захворюваннями матимуть пріоритет.

Нагадаємо, минулої неділі в Одесі відкрився перший центр масової вакцинації - на базі стадіону юридичної академії.

За даними МОЗ, у центрах вакцинації у Києві, Львові та Одесі у минулі вихідні від ковіду щепили майже 5 тис. осіб. Цими вихідними кияни також зможуть щепитися в МВЦ, але для зручності черги розділили.

За минулу добу в Україні щеплення від коронавірусу отримали 50 840 людей. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані - 3 972 людини.Станом на ранок 4 червня повністю імунізовані 142 062 українці.