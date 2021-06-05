У суботу, 5 червня на час проведення концерту на Софійській площі, у Києві, обмежать рух транспорту.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Рух обмежать з 19:30 до 21:30 на Володимирському проїзді, Софійській площі, Михайлівській площі, Рильському провулку, Михайлівському провулку, на вулицях: Володимирській, Рейтарській, Стрілецькій, Великій Житомирській, Малій Житомирській, Михайлівській.

Нагадаємо, у суботу, 5 червня, у столиці також буде обмежено рух за маршрутом проведення спортивно-масового заходу "Всеукраїнський велодень в Києві".