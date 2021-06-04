Окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед військових немає.

"Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - зазначили в штабі.

Крім того, в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехніки ДСНС розмінували близько 4 гектарів території та передали на знищення 100 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів із врегулювання ситуації в Україні та довкола неї. До нового формату мають увійти питання не лише врегулювання ситуації на Донбасі, а й повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами президента, такий формат можна було б об'єднати з "нормандським".