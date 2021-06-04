Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"
Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"
Росія запросила на захід в ООН Азарова та Царьова
Росія запросила на захід в ООН Азарова та Царьова
Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР"
Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
ДБР влаштувало одночасні обшуки в Міненерго і 37 облгазах
ДБР влаштувало одночасні обшуки в Міненерго і 37 облгазах
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Бойових втрат серед військових немає.

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед військових немає.

"Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - зазначили в штабі.

Крім того, в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехніки ДСНС розмінували близько 4 гектарів території та передали на знищення 100 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів із врегулювання ситуації в Україні та довкола неї. До нового формату мають увійти питання не лише врегулювання ситуації на Донбасі, а й повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами президента, такий формат можна було б об'єднати з "нормандським".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також