"Укрзалізниця" передасть нідерландському зоопарку двох ведмедів

АТ "Укрзалізниця" передасть двох ведмедів, які перебувають на балансі Запорізької дитячої залізниці, в зоопарк Ouwehand Zoo у місті Рені в Нідерландах.

Про це повідомив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

"Точно знав, що в процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді лазень, магазину «Ювілейний» або кафе «Вишенька», але на ведмедів точно не очікував. Та це - історія зі щасливим фіналом. Двох клишоногих, які якимось дивом (та ще історія) опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці, ми передаємо на реабілітацію та утримання до зоопарку Ouwehand Zoo. Це у місті Ренен, Нідерланди. Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном та водоспадом", - написав Юрик у фейсбуці.

Він також зазначив, що всі витрати на трансфер та утримання бере на себе зоопарк.

"Чому ж не могли їх раніше віддати? Я теж задаюсь питанням... Пошук нового дому для ведмедів триває кілька років. Але центри для реабілітації ведмедів в Україні відмовлялись їх прийняти до себе через відсутність місць. Я вдячний громадській екологічній організації @Eco-Halych: Wildlife Rehab, яка наразі допомагає нам у цьому питанні. Зараз ми проходимо кола бюрократичного пекла та опрацьовуємо механізм передачі тварин. Кажуть, що вже у вересні наші ведмеді будуть жити в закордонному санаторії. А ми тут продовжимо ламати списи з непрофільними активами", - додав Юрик.

Нагадаємо, 21 травня правління "Укрзалізниці" вирішило продати непрофільні активи компанії. До переліку перших 11 об’єктів, які будуть виставлені на аукціони в системі "Prozorro.Продажі", увійшли шість магазинів, приміщення спортклубу та чотири нежитлових приміщення.

Повідомлялося, що за них сподіваються виручити близько 18 млн гривень. Загалом залізниця готова попрощатися зі 182 непрофільними активами.