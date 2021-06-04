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Російська агресія на сході України забрала життя 240 дітей, - Україна в ОБСЄ

Цивільна інфраструктура на підконтрольній уряду території вздовж лінії зіткнення, як і раніше, залишається вразливою до збройних атак Росії.

Російська агресія на сході України забрала життя 240 дітей, - Україна в ОБСЄ
Фото: vchasnoua.com

Внаслідок російської агресії на сході України загинули 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, а сотні отримали поранення.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає “Укрінформ”.

"Відзначаючи 1 червня Міжнародний день захисту дітей, я б хотів звернути вашу увагу на той факт, що з початку російської агресії у 2014 році понад 240 українських дітей втратили життя, ще 56 дітей зникли безвісти, а сотні отримали поранення", - сказав він.

Український посол зазначив, що і зараз цивільна інфраструктура на підконтрольній уряду території вздовж лінії зіткнення залишається вразливою до збройних атак Росії: минулого тижня СММ підтвердила пошкодження житлових районів у Мар'їнці, Гранітному та Північному внаслідок обстрілів з підконтрольної окупантами території.

Нагадаємо, в Україні щороку 4 червня відзначатиметься День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За відповідний проєкт постанови №5343 1 червня проголосували 308 народних депутатів.

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