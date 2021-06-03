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Лише один депутат в Радивилові Рівненської області проголосував за перейменування вулиці на честь Терешкової

Терешкова підпадає під дію закону про декомунізацію і підтримувала вторгнення Росії в Крим. 

Лише один депутат в Радивилові Рівненської області проголосував за перейменування вулиці на честь Терешкової
Фото: скрін ТСН

У Радивилові Рівненської області депутати не проголосували за перейменування вулиці на честь космонавтки, депутатки від "Єдиної Росії" Валентини Терешкової. Про це свідчить інформація з сайту міської ради.

На рішення сесії виносилось питання про перейменування вулиць Терешкової, Галана, Пушкіна, Гагаріна, Маркелова, Гвардійської, О. Невського, Покільченка, Козланюка, але депутати його не підтримали. 

Міська рада складається з 27 депутатів, які розділені по фракціях:

  • "ЄС" - п'ять депутатів (один виступив проти перейменування, решта утрималась)
  • "Слуга народу" - чотири депутати (один проти, решта утрималась)
  • "Батьківщина" - три депутати (один за перейменування, решта утрималась)
  • РПЛ, "За Майбутнє", "Сила і Честь" - по два депутати (всі утримались)
  • ОПЗЖ - три депутати (один відсутній, інші утримались)
  • ВО "Свобода" - два депутати (один не голосував, один утримався)
  • "Пропозиція" - три депутати (один проти, решта утримались)
  • один позафракційний утримався

"Те, що депутати з патріотичних фракцій голосують проти та утримуються від перейменування вулиці Терешкової, яка брала участь в окупації Криму - для мене дивно. Але таке буває. Достатньо згадати кейс Дубковецького, де всі патріотичні партії спершу проголосували проти перенесення пам'ятника червоному окупанту, а після втику з області проголосували за. Цікаво, чи буде таке саме рішення обласного керівництва щодо радивилівських депутатів?" –прокоментував голова проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Нагадаємо, нещодавно вулицю на честь Терешкової було перейменовано у Гнівані.

Космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС. До 2016 року у Києві була ще одна вулиця на честь Терешкової, але її перейменували на Святищенську.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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