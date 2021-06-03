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Прохолодна погода з дощами збережеться на сході та півдні

На решті території помірно тепло і практично без опадів.

Прохолодна погода з дощами збережеться на сході та півдні
Фото: www.sunhome.ru

Найближчої доби на південному сході й сході України збережеться прохолодна погода з дощами, хоча їх інтенсивність зменшиться.

На решті території очікується помірно-тепла і практично без опадів погода, з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, у п'ятницю, 4 червня, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°. На решті території - без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 17-22°. Вітер у країні північний, північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

У суботу, 5 червня, в східних та Запорізькій областях пройде невеликий короткочасний дощ, окремі грози; на решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

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