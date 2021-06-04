Рада церков виступила проти урядового законопроєкту через поняття "сексуальна орієнтація" та "гендерна ідентичність" в ньому

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала Верховну Раду відхилити законопроєкт №5488, яким уряд пропонує уточнити поняття нетерпимості в Кодексі про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі.

Про це повідомляється на сайті ради.

Представникам церкви не подобається, що нетерпимістю пропонується визнати, зокрема, відкрите негативне ставлення до осіб у зв'язку з їх сексуальною орієнтацією чи гендерною ідентичністю.

"Знову гендерна ідеологія просувається в законодавство України", - йдеться в заяві Ради церков.

Представники церков вважають, що ці зміни загрожують свободі слова та свободі вираження поглядів.

"Учасники суспільної дискусії, в тому числі релігійні діячі, які критикуватимуть одностатеві відносини та партнерства як аморальні, гріховні та закликатимуть до обмеження пропаганди такого неприродного, розбещеного способу життя, а також виступатимуть проти розширення прав таких людей (зокрема, у сфері усиновлення та подружніх відносин), опиняться під загрозою переслідування та стягнення великих штрафів лише за свої слова і публічно висловлену позицію на користь природніх подружніх стосунків", - вважає Рада церков.

В заяві попереджається, що ухвалення законопроєкту може спровокувати "збурення мільйонів віруючих", які "не сприймають нав’язування українському суспільству гендерної ідеології".

"У цій ситуації ризик громадських протестів є дуже високий", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що Верховна Рада уже багато років не може ратифікувати конвенцію Ради Європи проти насильства щодо жінок і домашнього насильства через наявність у ній понять "гендер" і "сексуальна орієнтація".