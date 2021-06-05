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Кияни беруть участь у велопараді

Акція розпочалася на Софійській площі. 

У Києві у межах 15-го Велодня у суботу, 5 червня триває велопарад, який влаштувала велоспільнота столиці.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Акція розпочалася із традиційного групового фото велосипедистів на Софійській площі. Після цього вони вирушили за маршрутом із центру міста до парку “Муромець”.

Фото: КМДА

“Друзі! Вже не перший рік ми збираємося тут, на Софійській площі, великою компанією! – Компанією людей, які люблять активний відпочинок, ведуть здоровий спосіб життя! Мені приємно бачити тут тисячі велосипедистів. Однодумців!”, – сказав міський голови Києва Віталій Кличко, звертаючись до велоспільноти.

Мер зазначив, що столична влада продовжує працювати над розвитком велоінфраструктури в місті. Зокрема, цьогоріч у столиці мають облаштувати понад 100 кілометрів велодоріжок.

Кличко розповів, що для нього велосипед теж спосіб життя. Щоранку мер тренується і часто їздить на ньому роботу.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

На сьогодні велосипедисти Києва користуються 28 смугами для руху громадського транспорту, додали у Київраді.

У 2021 році до цих вулиць планують додати ще 6: вулиці Лугову, Івашкевича, Братиславську, Харківське шосе, проспекти Правди і Юрія Гагаріна. Протягом 2020 року велосмуги і велодоріжки з’явились на вулицях Пушкінській, Рейтарській, Золотоворітській, Ярославів Вал, Івана Франка, Ольгинській, Заньковецької, Олеся Гончара тощо.

Нагадаємо, у травні у центрі Києва пройшла акція велосипедистів "Досить нас вбивати", пов'язана зі смертю велосипедистки Вероніки Вишинської. Дівчина загинула у ДТП в ніч на 10 травня на трасі біля села Пухівка. Водій авто Volkswagen Golf на швидкості зніс велосипедистку. Удар був такої сили, що вона загинула на місці, хоч мала на собі захисну амуніцію.

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