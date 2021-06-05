Фото: km.dsns.gov.ua

Вночі у суботу, 5 червня у Хмельницькому сталася пожежа на міському сміттєзвалищі.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“5 червня о 04:08 на Оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що в м. Хмельницький горить полігон твердих побутових відходів ХКП “Спецкомунтранс”, – йдеться у повідомленні.

На момент прибуття перших підрозділів рятувальників площа пожежі сягнула 300 кв.м. ДСНС боролася з вогнем по фронту розповсюдження пожежі за допомогою ручних та лафетних стволів.

km.dsns.gov.ua

km.dsns.gov.ua

“Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося не допустити розповсюдження вогню на більшу площу”, – додали у пресслужбі.

О 04:34 пожежу було локалізовано, а о 04:55 – повністю ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 13 рятувальників та 5 машин.

Причина пожежі встановлюється.

km.dsns.gov.ua

Нагадаємо, торік у вересні понад добу гасили пожежу на сміттєзвалищі у місті Овруч на Житомирщині.