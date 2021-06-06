За добу від ковіду щеплено 40 101 українця

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 914 людей.

За суботу, 5 червня від коронавірусу вакцинувався 40 101 українець: одну дозу отримали 39 229 людей, повністю імунізовані - 872 людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Протягом доби працювали 327 мобільні бригади і 418 пунктів щеплення.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали 1 дозу – 1 216 600 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 363 264 щеплень”, – йдеться у повідомленнні.

Станом на 6 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 914 людей.

Нагадаємо, цими вихідними Центри масової вакцинації від COVID-19 відкривають у Рівному, Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді і Горішніх Плавнях.