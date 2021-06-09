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До кінця тижня центри масової вакцинації працюватимуть в 14 регіонах України

Такі центри працюватимуть на території 13 областей, а також у місті Києві.

До кінця тижня центри масової вакцинації працюватимуть в 14 регіонах України
Фото: kyivcity.gov.ua

У найближчі вихідні, 12-13 червня, в 14 регіонах України будуть працювати більше 30 центрів масової вакцинації.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я при МОЗ України.

Уточнюється, що центри будуть функціонувати на території 13 областей, а також у місті Києві.

"На наступних вихідних планується робота: у Львівській області - 8 центрів. З них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді; в Одеській області - 7 центрів. З них 4 - в Одесі, по одному в Балті , Чорноморську і Ізмаїлі; в Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішні Плавнях; в Херсонській області - 3 центри в Херсоні; в Чернівецькій області - 2 центри в Чернівцях, у Київській області - 2 центри в Броварах і Білій Церкві; в Києві - 1 центр; в Тернопільській області - 1 центр в Тернополі; в Рівненській області - 1 центр в Рівному; в Дніпропетровській області - 1 центр в Дніпрі; в Хмельницькій області - 1 центр в Хмельницькому, у Житомирській області - 1 центр в Житомирі; в Черкаській області - 1 центр в Черкасах; в Донецькій області - 1 центр в Маріуполі ", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що здійснювати вакцинацію мобільні медичні бригади. Робити щеплення населення будуть китайської вакциною CoronaVac / Sinovac Biotech.

У ЦГЗ нагадують, що ці центри поки працюють тільки у вихідні дні. У них прищеплюють громадян, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Нагадаємо, наразі в Україні працюють 10 центрів масової вакцинації. Минулого тижня до Києва, Одеси й Львова, де такі центри працюють з кінця травня, доєдналися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне.

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