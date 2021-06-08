Фото: twitter.com/UNICEF_UA

Україна протягом цього тижня і на початку наступного отримає 473 850 доз вакцини Pfizer у рамках COVAX. Першу частину цієї партії в розмірі 117 000 доз доставили літаком у вівторок, 8 червня.

Про це повідомили в ЮНІСЕФ Україна.

Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безкоштовно.

Раніше в рамках цієї програми Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

"Разом з повною новою поставкою, загальна кількість вакцин, отриманих через COVAX, становитиме 2 137 500 доз (Pfizer-BioNTech та AstraZeneca). Добре, що вакцинація в Україні набирає обертів, і вакцини дійсно рятують життя, проте вакцинація сама по собі не є гарантією проти передачі COVID-19 іншим. Тож, будь ласка, продовжуйте носити маски, тримайте фізичну дистанцію та уникайте скупчення людей, особливо у період літніх відпусток", - сказав з цього приводу Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова бюро ВООЗ в Україні.

Фото: twitter.com/UNICEF_UA

Фото: twitter.com/UNICEF_UA

Нагадаємо, що це вже п'ята поставка вакцин в рамках COVAX.

Спочатку Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, потім 367,2 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої корейською SK Bioscience, потім ще 473,85 тис. доз Pfizer-BioNTech і 705,6 тис. доз вакцини AstraZeneca.