В Україні розпочав роботу чат-бот для онкохворих "Лікуйся"

Він допоможе зорієнтуватися, які послуги і в якому обсязі можна отримати безкоштовно.

Пацієнтські організації України запустили чат-бот у Telegram, який зорієнтує в безкоштовних медичних послугах усіх, хто зіштовхнувся з діагнозом "Рак молочної залози".

Чатбот "Лікуйся" презентували в пресцентрі Українського кризового медіацентру.

Його мета - надати пацієнтам необхідну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій. Реалізували проєкти ГО "Ліки Контроль" та ГО "Афіна. Жінки проти раку" за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України.

"Для якісного втілення чат-боту ми проаналізували великий масив даних: реєстри закладів охорони здоров’я, договори НСЗУ з онколікарнями тощо. Проте наша головна мета - донести до хворих з діагнозом «рак», що не потрібно складати руки, бо є реальні та доступні можливості лікування онкології", - зазначила голова ГО "Ліки Контроль" Наталія Гуран.

Чат-бот допоможе зорієнтуватися, в якому медзакладі, які послуги і в якому обсязі можна отримати безкоштовно. Для цього користувач обирає послугу, після чого отримує покрокову інструкцію з необхідною інформацією.

"Багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, і через це існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге. Тому велика частина відмовляється від нього. Цей чат-бот допоможе людям розібратися, які послуги вони можуть отримати безкоштовно, і допоможе їм почати лікування. Чат-бот максимально легкий у використанні і доступний для усіх смартфонів та комп'ютерів. Звертаюся до пацієнтів та їх рідних, заходьте та перевіряйте необхідну інформацію!", - закликала співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк.

Безкоштовні медичні послуги, про які розповідає чат-бот, доступні в межах Програми медичних гарантій. Це - програма, яка визначає перелік та обсяг медпослуг та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам гарантує держава.

Нагадаємо, у лютому з'явився також онлайн-сервіс для онкохворих, який допоможе знайти безкоштовні ліки.