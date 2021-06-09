Вся Україна перейшла в "зелену" карантинну зону

Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину, тепер усі регіони України віднесено до "зеленої" зони, де діють найслабші обмеження.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

21 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію ковіду до 30 червня. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин буде продовжено до серпня. Режим НС було введено у березні 2020 року. Після цього карантинні обмеження кілька разів змінювали – від повного локдауну по країні до карантину вихідного дня чи адаптивних обмежень.

З 24 лютого карантин став адаптивним, а країну знову поділили на зони.

8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони. А станом на 7 червня країна переважно перебувала у "жовтій" зоні, однак, станом на сьогодні всі області - у "зеленій".

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

"Жовтий" є базовим рівнем для всієї країни. Це ті обмеження, які були введені після січневого локдауну. Зокрема, можна проводити масові заходи, якщо на одну особу відводять 4 кв. метри площі (раніше - 5). Можна ходити в заклади освіти групами більше 20 осіб. Кафе, бари, ресторани зможуть працювати до 24 години (зараз - до 23 години).

"Помаранчевий" рівень не має додаткових обмежень, але він сигналізує про наближення регіону до "червоного" рівня. Вводитимуть, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з показників: завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%; кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом семи днів на 100 тис. населення менша 300; кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше 60; коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або антигеном більше 20%; зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "червоний рівень" регіон переводять, якщо хоча б два показники будуть перевищені протягом трьох днів.

Нагадаємо, 7 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про пом’якшення карантину в Україні. Зокрема, дозволяється проведення масових заходів, прийом відвідувачів в кінотеатрах, інших установах культури з наповненістю залів за умови дотримання обмежень.

Також Кабмін пом’якшив правила в’їзду в Україну. Відтепер іноземці крім ПЛР-тестів можуть надати тест на антиген.