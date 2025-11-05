Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці

Але все по порядку.

І це — головна причина, чому ряд лікарів та організацій активно виступають на захист обвинувачених у смерті одеського бізнесмена онкологів.

Я бачу це як редакторка напрямку здоровʼя вже не перший рік. Бачу наростання вигорання і розчарування якраз у прогресивної частини медиків. Коли одні медики пропонують відверто антинаукові послуги і шкодять, будучи популярними без жодної відповідальності, а по інших, які лікують за протоколами, запускають «шакалячі експреси».

Ця культура бʼє найперше не по тих лікарях, яким байдуже до сучасної науки і етики, а якраз по тих, хто хоче працювати по-іншому. Кому важлива репутація і власна гідність.

А коли суд і слідство все ж відбувається, поламана з усіх боків система справедливості може катком проїхатись по невинному.

Українського лікаря легко звинуватити, — кожен обурливий допис у соцмережах вже звучить, як вирок. Без суду і слідства.

В українській суспільній свідомості лікар — за замовчуванням, винен. Не так лікував, не тим, не тоді, не так глянув або не так відповів.

Шо сталося

Все почалося з заяви Національної поліції про “смерть відомого одеського забудовника через неналежне лікування”.

Йшлося про те, що 62-річний бізнесмен протягом кількох місяців проходив лікування онкозахворювання у приватному медзакладі Одеси.

Фото: xczm.org

Поліція твердить, що, за висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно попереджуваною: нібито за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та належного лікування він міг прожити значно довше.

Правоохоронці заявили, що лікарі приватної клініки припустилися “суттєвих порушень у наданні меддопомоги, внаслідок чого в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкопроцесу призвів до смерті”.

Також вказано, що слідчі саме Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань зібрали “достатньо доказів, які підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між неналежними діями медичних працівників і настанням смерті пацієнта”.

Тому лікарю-хірургу та лікарю-онкологу цього медзакладу повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років.

Процесуальне керівництво тут здійснює аж Офіс Генерального прокурора. Крім цього, вже в період розслідування смерті цього чоловіка Генпрокуратура ініціювала відкриття ще кількох проваджень проти одеської клініки Odrex.

Про кого мова

Попри презумпцію невинності, після заяви правоохоронців по деяких медіа та каналах вже розлетілася інформація, що тут мова нібито про засновника будівельної корпорації KADORR Group Аднана Ківана, який помер восени 2024 року.

Фото: odrex.ua

Також почали активно поширювати дані клініку — Odrex, та про лікарів-онкологів, яким вручили підозру: завідувача хірургічного відділення №2, хірурга та ендоскопіста Віталія Русакова та клінічного онколога й хіміотерапевта Марину Білоцерковську.

Їхні фото одразу розлетілися соцмережами. Ситуація набирала обертів.

Розповідь підозрюваного онколога

27 жовтня Віталій Русаков повідомив, що відбулося перше судове засідання.

Заявив, що Печерський районний суд Києва “не надав можливості повноцінно розглянути матеріали справи й вислухати позицію” захисту, а від моменту подачі справи до винесення рішення минуло менше трьох годин – нібито без призначення номера справи, без номера провадження, і без задоволення жодного з клопотань сторони захисту.

“Абсурдність обвинувачень видно з матеріалів слідства, але, на жаль, суд цього не врахував. Подібні клінічні випадки трапляються щодня в лікарнях. Звинувачувати лікаря за неминучість перебігу хвороби — абсурд. Я не боюся розгляду справи, але маю право на справедливий суд, де чують обидві сторони й їх аргументи”.

Фото: facebook/Віталій Русаков Віталій Русаков

І додав, що незрозуміло, чому історія піднімається через рік.

Справа триває понад рік

Як розповів LB.ua меддиректор Odrex Дмитро Гавриченко, родичі померлого до останнього казали медикам, що розуміють ситуацію і всі ускладнення: «А потім почалося: “Ви щось приховуєте, не так подивились…” тощо. Хоча в складних клінічних випадках ми радимо родичам звертатись за «другою думкою» і, якщо будуть розбіжності, рішення ухвалюватиме консиліум лікарів. У цьому випадку нам відомо, що процес лікування неодноразово перевірявся фахівцями за кордоном і питань у них не виникало. Ми мали кілька розмов з родичами. Люди з великими грошима. Кажуть нам, що хочуть справедливості і правди. Ми вважаємо, що це вже не відповідає дійсності».

Уже в грудні 2024 року у медзаклад вперше прийшли правоохоронці з обшуком за статтею 115 ККУ “Умисне вбивство”, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

«Підозрювали і мене, і гендиректора, що ми командою об’єдналися з третіми особами і спеціально вбили цього пацієнта, щоб нібито заволодіти його майном в Києві», — розповідає меддиректор.

Ймовірно, таке формулювання дозволило віддати справу одразу київським правоохоронцям, а потім вона з невідомих наразі причин опинилася аж у Генпрокуратурі.

Перший суд

Під час першого засідання суд обрав підозрюваним медикам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці.

Фото: скрин відео меддиректор Odrex Дмитро Гавриченко

«Все відбувається неадекватно. На засіданні суду, де вирішували, чи брати хірурга під цілодобовий домашній арешт, його прийшов брати на поруки народний депутат, а також ректор медичного вишу столичного. Їх навіть не допустили поговорити. Приїхали на засідання також пацієнти — казати, що чекають лікування від цього хірурга. Їх теж не слухали. Просто рішення оголосили і все», — додав меддиректор Odrex.

Виникає питання, чому суд саме зараз обрав домашній арешт. Адже слідство триває вже рік і весь цей час медики надавали допомогу онкопацієнтам.

До того ж, у квартирі хірурга знайшли ряд пристроїв, схожих на засоби для прослуховування. Співрозмовники LB.ua кажуть, що Русаков живе у ЖК, який належить саме компанії померлого пацієнта. Лікар повідомив, що правоохоронці досі не відкрили провадження за цим фактом і не почали перевірку.

«Я не знаю, чи в безпеці моя сімʼя, чи вилучили всі пристрої», — написав Русаков. Вони просять суд дозволити йому через це змінити місце проживання. Рішення досі немає.

У розмові з LB.ua Русаков розповів, як пристрої могли потрапити в його житло.

Він разом з родиною на понад тиждень їздив у відрядження і нікого не було вдома.

Коли повернулися, Віталій помітив, що погано відкривається замок на дверях квартири. Почались проблеми з телефоном, коли був у квартирі: девайс сам вмикається, вимикається, Bluetooth, Wi-Fi.

Потім Віталій звернув увагу на розетку, що нетипово прикручена. Відкрив пластик, і побачив невідомі пристрої: «Такі деталі були в декількох місцях. Я викликав правоохоронні органи, з експертом все це вилучили, відправили на експертизу, чекаємо відкриття кримінальної справи. Мене як людину, мою сім'ю, пригнічують, порушують наші права на приватну власність. Ми хочемо покинути цю квартиру, не відчуваємо себе у безпеці, можливо, ще якісь є прилади. Ми написали відповідні клопотання про зміну місця проживання. І нам затягується це питання».

Медзаклад подав апеляцію до Київського апеляційного суду, засідання призначили на 5 листопада.

Флешмоб на підтримку клініки та онкологів

Поки ситуація розвивається, вже хвилею полилися заяви доволі авторитетних в Україні медичних організацій.

Фото: facebook/Віталій Русаков Віталій Русаков (ліворуч) за роботою

Спільнота онкологів OncoHub заявила: “Подібні дії суду створюють небезпечний прецедент, що підриває довіру до правосуддя і ставить під загрозу всю медичну спільноту. Вже сьогодні на місці Віталія може опинитися будь-хто з нас. У країні, де судова система часто демонструє упередженість, а держава не гарантує реального захисту лікарям, єдиним щитом залишається професійна єдність і солідарність. Ми нагадуємо, що лікування онкозахворювань в жодній країні світу з будь-якими ресурсами не призводить до 100% виліковування, а ускладнення від лікування захворювання можуть призводити до летального кінця, що є наслідком обмежених ресурсів організму пацієнта з термінальною стадією раку”.

На підтримку виступила й Асоціація приватних медичних закладів України, куди входять такі великі гравці як медична мережа «Добробут» та DILA, є також R+, «Медична зірка», Медіком, CSD та інші: «Одрекс» та їхніх спеціалісти – це відповідальність, дотримання міжнародних стандартів, використання сучасного обладнання та щоденна самовідданість у порятунку життя пацієнтів. Ми закликаємо утримуватися від поширення неперевірених відомостей, адже вони шкодять не лише репутації закладу, а й довірі до всієї медичної спільноти”.

Відома одеська волонтерка та засновниця благодійного фонду “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова також написала: “Тримайтеся. Всебічна підтримка”.

У мережі також зʼявився скрін нібито висновку експертів про винуватість підозрюваних медиків. Там затерті особисті дані.

Обізнані співрозмовники LB.ua підтверджують автентичність документу і додають, що поширили його не зі сторони захисту, а, ймовірно, з боку звинувачення. Оскільки захисту дали копію документу, а на скріні видно оригінальну печатку.

Медики в соцмережах твердять, що висновок некоректний і до нього багато питань. Утім, для будь-яких висновків потрібна офіційна незалежна експертиза, тож ми утримаємось від будь-яких цитувань.

Засідання по апеляції

На засідання по апеляції прийшли майже два десятка людей, аби підтримати Віталія. Серед них — більшість медики.

Фото: Ірина Андрейців Віталій Русаков (в центрі) з групою підтримки

Обіймаються, жартують, що зібрались так не вперше і доведеться бачитись під судом ще.

Віталія Русакова, його адвокатку і прокурора кличуть до зали суду. Віталій за 15 хв виходить і повідомляє, що Печерський суд досі не передав в апеляційний матеріали справи і засідання переноситься на 18 листопада.

— Ну нічого, більше людей зберемо, — жартують лікарі в коридорі.

Віталій, жартуючи, показує браслет на нозі, який отримав після призначення домашнього арешту.

— Це не зламає мене, — каже в коментарі LB.ua.

Прокурор на будь-які запитання LB.ua відповідати відмовився, скеровуючи до пресслужби прокуратури.

Що далі

Наразі Odrex продовжує працювати. Обсяг пацієнтів стандартний.

«Без заввіділення нелегко, це — провідний хірург-ендоскопіст, вчився за кордоном, поки колеги справляються. А онкологиня вже пів року в нас не працює, переїхала до Києва і там зараз в іншому медзакладі працює і теж мусить бути вдома під арештом», — розповів LB.ua меддиректор закладу.

Фото: facebook/Віталій Русаков Команда лікарів Odrex за роботою

Замість висновку: чому ця справа важлива для всієї медсистеми

Українські медики все частіше піднімають питання власного захисту. Адже доволі типовими стають приклади погроз на адресу медиків, коли пацієнтам щось не підійшло.

Регулярними є випадки втручання в роботу відділення чи кабінет лікаря обурених пацієнтів, часом, із застосуванням сили.

Є прецедент викидання медичного управлінця у смітник за спробу реформувати відділення у медзакладі.

Є регулярні прокльони і погрози медикам в їхні особисті соцмережі, зокрема, з побажанням каліцтва чи смерті.

Органу, який на ділі має повноваження і відстоює права медиків, фактично не існує.

Виходячи з простої логіки, єдиним таким органом наразі є МОЗ.

Однак міністерство відмовчувалося і в кейсі викидання медичного керівника у смітник, реагуючи лише на запит LB.ua за кілька днів після події, мовчить і зараз.

Ми не твердимо, що всі медики в Україні відповідають найкращим світовим стандартам фаховості та етики. На жаль, до цього нам ще дуже далеко.

За різними даними, сучасні стандарти і протоколи використовують не більше половини лікарів. Цілісну систему якості нам ще будувати спільно не один рік.

Та для цього важливо, аби лікарі мали право на захист. На професійне розслідування.

Фото: facebook/Віталій Русаков Віталій Русаков за роботою

На чітке розділення недбалості і неналежного виконання обовʼязків, і медичної помилки, яка стається в найкращих клініках світу і без якої медична практика в принципі неможлива.

У пацієнтів є великий запит на справедливість медичної системи. Бо вона частіше несправедлива, аніж людяна і науково базована.

Ця жага справедливості і неспівпадіння декларованим обіцянкам і реальності виливається, зокрема, в «шакалячі експреси» щодо лікарів як спосіб хоча б так випустити пару.

Однак лікарі теж мають запит на справедливість і захист.

У якого лікаря ви захочете лікуватися: того, хто думатиме насамперед, як вам допомогти, чи того, який боятиметься навіть братися за складні кейси через ризик переслідування у випадку негативного розвитку подій?