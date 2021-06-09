"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Наступних вихідних в Україні працюватиме понад 30 центрів масової вакцинації

Охочих будуть щеплювати вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Наступних вихідних в Україні працюватиме понад 30 центрів масової вакцинації
Фото: kyivcity.gov.ua

Наступних вихідних, 12-13 червня, в Україні працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, робота таких центрів у ці вихідні планується у 13 областях і Києві.

  • У Львівській області працюватиме 8 центрів, з них три - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
  • в Одеській області - 7 центрів, з них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
  • у Полтавській області - 5 центрів:  по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
  • у Київській області - два центри у Броварах і Білій Церкві.

Окрім того, працюватимуть три центри масової вакцинації, в Херсоні, два - у Чернівцях, по одному - в Києві, Тернополі, Рівному, Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Черкасах і Маріуполі.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Зазначається, що поки ці центри будуть працювати лише у вихідні дні. У них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинуватимуть як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надаватиметься літнім людям.

Як повідомляли, перші центри масової вакцинації населення від COVID-19 почали роботу з 29 травня - у Києві та Львові. 30 травня відкрився центр вакцинації в Одесі. Минулих вихідних 14 центрів масової вакцинації працювали в семи регіонах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також