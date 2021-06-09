Наступних вихідних в Україні працюватиме понад 30 центрів масової вакцинації

Наступних вихідних, 12-13 червня, в Україні працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, робота таких центрів у ці вихідні планується у 13 областях і Києві.

У Львівській області працюватиме 8 центрів, з них три - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області - 7 центрів, з них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

у Полтавській області - 5 центрів: по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Київській області - два центри у Броварах і Білій Церкві.

Окрім того, працюватимуть три центри масової вакцинації, в Херсоні, два - у Чернівцях, по одному - в Києві, Тернополі, Рівному, Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Черкасах і Маріуполі.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Зазначається, що поки ці центри будуть працювати лише у вихідні дні. У них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинуватимуть як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надаватиметься літнім людям.

Як повідомляли, перші центри масової вакцинації населення від COVID-19 почали роботу з 29 травня - у Києві та Львові. 30 травня відкрився центр вакцинації в Одесі. Минулих вихідних 14 центрів масової вакцинації працювали в семи регіонах.