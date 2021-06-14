Ляшко прогнозує нову хвилю ковіду на осінь, але сподівається збити її вакцинацією

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що восени в Україні можлива нова хвиля коронавірусної хвороби. Водночас він сподівається, що її вдасться мінімізувати за рахунок вакцинації.

Про це він сказав у інтерв'ю "НВ".

За його словами, літній спад був прогнозованим. Зараз епіцентр пандемії перемістився в Південну півкулю, але з настанням осені ситуація може знову змінитися.

"Україна, як і більшість європейських країн, має у літній період значне зниження захворюваності. Ми прогнозуємо, якщо не буде жодних додаткових мутацій коронавірусу, що у літній період у нас триватиме стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період", - сказав міністр.

За його словами, коронавірус має вже 12 тисяч мутацій, але тільки чотири з них викликали занепокоєність. Найбільшу загрозу наразі несе штам Дельта, або "індійська" мутація, але нинішні вакцини захищають й від нього.

"Вакцини дієві до всіх штамів, і якщо у нас продовжуватиметься та нарощуватиметься масова вакцинація, то, в принципі, ми можемо запобігти повторенню минулого осінньо-зимового періоду, який ми пережили з коронавірусом", - сказав міністр.

Нагадаємо, що третя хвиля ковіду в Україні тривала приблизно з лютого до початку травня. У більшості регіонів, в тому числі у Києві, довелося вводити локдаун ("червоний" рівень епідемічної небезпеки), причому деякі області знаходилися в ньому майже два місяці.