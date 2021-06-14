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"Індійський" штам вніс корективи у пом'якшення карантину в Великобританії

Новий варіант коронавірусу ще більш заразний, ніж його попередники.

"Індійський" штам вніс корективи у пом'якшення карантину в Великобританії
Фото: EPA/UPG

Великобританія на місяць відклала четвертий етап пом'якшення карантину, запланований на 21 червня.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

Рішення британського уряду означатиме збереження обмежень на заповнюваність стадіонів, ресторанів, кінотеатрів та подальшу заборону на роботу нічних клубів. Очікується, що прем'єр-міністр Борис Джонсон пізніше офіційно підтвердить відтермінування карантинних пом'якшень.

Це рішення пов'язане зі стрімким зростанням нових випадків зараження у Великобританії так званим "індійським" штамом коронавірусу, який отримав від Всесвітньої організації охорони здоров'я офіційну назву Дельта. На нього зараз припадає близько 90% всіх заражень у Великобританії.

Вважається, що він приблизно на 60% більш заразний, ніж штам Альфа ("британський"), який раніше був домінуючим у Британії, та вдвічі частіше призводить до госпіталізації інфікованих.

У неділю в Великобитанії зареєстрували 7 490 нових випадків ковіду та вісім смертей через хворобу. Середнє значення за сім днів зросло на 49% порівняно з попереднім тижнем.

В Україні поки що не повідомляли про випадки варіанту Дельта. Попередня хвиля ковіду була викликана варіантом Альфа.

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