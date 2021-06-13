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Подруга Протасевича оскаржила своє затримання, - адвокат

Розгляд скарги буде закритим.

Подруга Протасевича оскаржила своє затримання, - адвокат
Фото: sapega_sofia_ / Instagram

Росіянка Софія Сапега, яка була затримана у Мінську разом з білоруським опозицийним журналістом Романом Протасевичем,  подала скаргу до суду.

Про це повідомив "Інтерфакс-Захід" її адвокат Олександр Филанович.

"У четвер адвокат відвідав Софію. Почувається нормально. Вона подала скаргу на своє затримання до суду. Розгляд скарги відбудеться в суді Партизанського району о 9:50 хвилин 14 червня. Судове засідання закрите", - розповів адвокат.

Він  також зазначив, що в п'ятницю, 11 червня, в управлінні Слідчого комітету Республіки Білорусь по Мінську ознайомився "з документами, що стосуються затримання Софії, а також іншими відомостями про порушення відносно її  ще однієї кримінальної справи".

Зазначимо, що адвокат до Сапеги був вперше допущений тільки 28 травня.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину Софію було затримано.

Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

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