Байден не впевнений, що Путін змінить свою поведінку, - CNN

"Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою".

Президент США Джо Байден вважає, що немає "гарантії" змінити поведінку президента Росії Володимира Путіна. При цьому він зазначив, що РФ має власні проблеми, які США можуть використовувати для переговорів.

Про це президент США заявив на пресконференції за результатами саміту "Великої сімки", передає CNN.

"Немає ніякої гарантії, що ви можете змінити поведінку людини", - сказав Байден на питання, як він буде діяти на зустрічі з Путіним.

"Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. Цілком може статися так, що якщо я відповім так, як відповім, це не переконає його – він хоче продовжувати", - додав президент США.

Він також зазначив, що у Росії є "свої власні дилеми", відзначивши російську економіку, коронавірус, а також Сирію і Лівію.

На питання, чому він вважає, що Путін досі не змінив своєї поведінки, Байден відповів зі сміхом: "Він - Володимир Путін".

"Росія веде діяльність, яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вони також зіткнулися з деякими реальними проблемами, з якими їм буде важко впоратися", - зазначив президент США.

Нагадаємо, Байден зустрінеться з Путіним 16 червня у Женеві у межах свого візиту до Європи.