ФБР застерігає, що прихильники QAnon можуть брати участь у "реальному насильстві"

ФБР попередило про можливу загрозу з боку прихильників конспірологічної теорії QAnon, які можуть знову вдатися до реального насилля проти політичних опонентів на тлі розчарувань через те, що їхні гіпотези не збулися.

У бюлетні ФБР від 4 червня, поширеному серед конгресменів, Бюро заявило, що деякі прихильники прогнозів QAnon вважають, що більше "не можуть довіряти плану", пише Reuters.

Мова йде про конспірологічні гіпотези про причетність демократів до торгівлі дітьми, арешту Гілларі Клінтон та поверненню Трампа в Білий дім. Як відомо, прихильники QAnon вірять у змову, в якій демократи є педофілами і сатаністами, а Дональд Трамп – рятівником Штатів від них.

Враховуючи провал прогнозів QAnon, ФБР застерігає, що деякі послідовники "ймовірно почнуть вірити", що вони мають певні "обов'язки" перетворитися із діджитал-солдатів на людей, які можуть чинити насильство у реальному, а не віртуальному світі. Агресивні дії можуть бути спрямовані проти демократів.

Нагадаємо, що 11 січня соцмережа Twitter оголосила, що заблокувала понад 70 тисяч акаунтів, пов'язаних з теорією змови QAnon, після штурму Капітолія прихильниками чинного президента Дональда Трампа.

Теорії змов QAnon базується на тому, що владні кола в Америці нібито є педофілами і сатаністами, а Дональд Трамп працював над їх викриттям. У лютому Конгрес виключив з комітетів республіканку Тейлор Грін, яка була прихильнецею теорії змов QAnon. У березні Палата представників скасувала заплановане на 4 березня засідання у зв'язку з потенційною загрозою нового штурму Капітолію. Напад обговорювався спільнотою QAnon.