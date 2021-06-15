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Кулеба оцінив перспективи угоди щодо України між Байденом і Путіним

"Жодні домовленості стосовно України, досягнуті без України, визнаватися не будуть".

Кулеба оцінив перспективи угоди щодо України між Байденом і Путіним
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питання України буде займати важливе місце у порядку денному саміту Джо Байдена і Володимира Путіна, але жодних домовленостей за спиною України досягнуто не буде.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з головою ОБСЄ Анн Лінде у Києві.

"Хоча російська влада зараз коментує, що Україна буде одним з побіжних питань, які будуть під час розмови, насправді Україна буде одним із важливих питань. Ми добре розуміємо позицію президента Сполучених Штатів, ми не бачимо ризику для того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що жодні домовленості стосовно України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть", - сказав Кулеба.

"Ми завжди стоятимемо на захисті інтересів України і не приймемо будь-яких сценаріїв, в рамках яких нас змушуватимуть зробити щось. Я думаю, що за останній час ми довели багатьма діями, що ніщо не здатне змусити українську владу - ані президента Зеленського, ані уряд, ані мене як міністра закордонних справ - перетнути червоні лінії національних інтересів"

Він нагадав, що Байден і Путін матимуть окремі пресконференції після саміту, і порадив орієнтуватися на виступ американського президента.

Нагадаємо, що Байден і Путін зустрінуться 16 червня в Женеві.

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