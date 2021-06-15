Данілов заявив, що корупція існує не тільки в Україні, і нагадав про Шрьодера і Саркозі

"Коли нас починають повчати боротьбою з корупцією, потрібно розуміти, що це складний процес".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що західні партнери закидають Україні недостатню боротьбу з корупцією, хоча й самі мають чимало сумнівних прикладів.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", коментуючи конфлікт інтересів у призначенні в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу України".

"Нам наші партнери закидають про корупцію, що ми недопрацьовуємо. Зараз мова йде про підприємство, яке зареєстроване на території України і мова йде про людей, які працюють на території України. А я хотів би нагадати про пана Шрьодера, який свого часу був на дуже високих посадах у Німеччині, потім перейшов працювати до пана Путіна і спільно з паном Путіним займається бізнесом в Росії. Є корупція чи нема - я не можу сказати, але після того пані, яка танцювала з Путіним, так само опинилися на роботі в нафтогазовому секторі Російської Федерації. Про це треба публічно говорити. Один із французьких високопосадовців так само збирається займатися питанням нафти й газу", - сказав він.

Іншим сумнівним прикладом, на думку Данілова, є історія з російським контрактом на купівлю французьких вертольотоносців "Містраль", який анонсували через два місяці після припинення війни в Грузії за посередництва президента Франції Ніколя Саркозі.

"Коли французи допомагали грузинам впоратися у 2008 році, через дуже короткий термін французи отримали замовлення на два "Містралі" від Російської Федерації. Тому коли нас починають повчати боротьбою з корупцією, потрібно розуміти, що це складний процес. Але не тільки наша країна винна в тому, що тільки в нас такі процеси", - сказав він.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, коли подолає корупцію.