Вірастюк розповів, що попри крики "Ганьба" ніхто з нардепів не підійшов до нього, щоб висловити незадоволення

Депутат розповів про свій перший день роботи в парламенті.

Депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, який сьогодні склав присягу, розповів про свій перший робочий день у Верховній Раді.

Про це повідомляє "Цензор.Нет".

"Ні для кого не секрет, що я в новій для себе сфері, тому потрібно зрозуміти, що, як працює. Які кнопки натискати, - це мені пояснили мої колеги. Що стосується вигуків (Вірастюк склав присягу в Раді під крики "Ганьба!", - ред.) наших колег в сесійній залі. так, вони були. Але я думав, що буде набагато голосніше. Чому? У всякому разі, я так налаштовувався. А вони якось дуже швидко заспокоїлися. Знаєте, я звик до гучних вигуків у спорті. Вони мене лише куражать", - сказав Вірастюк журналістам.

Він зазначив, що ніхто з депутатів не підходив до нього, щоб особисто висловити своє невдоволення. А натомість, за словами нардепа, багато хто робив із ним селфі.

Вірастюк також зізнався, що ще не святкував перемогу на виборах, так як вважає, що саме сьогодні була поставлена "фінальна точка" в цій перемозі.

Говорячи про свої плани роботи, нардеп зазначив: "Всі припускали, що я піду в комітет з питань молоді та спорту, але все трохи не так. Я розглядаю комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів. Ця тематика мені знайома. Я вже кілька років плідно і досить близько знайомий з цією сферою".

Також Вірастюк зізнався, що поки що не був у парламентському буфеті.

"Планував там побувати, але зараз стою перед вами на брифінгу", - сказав депутат.

Нагадаємо, голосування в окрузі №87 відбулося ще 28 березня. Однак, після закриття виборчих дільниць екзитполи показали, що кандидати Руслан Кошулинський, Василь Вірастюк та Олександр Шевченко набрали майже однакову кількість голосів. Офіційний підрахунок голосів супроводжувався судами, зміною голови окружкому, мітингами та залученням нардепів.

22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів з результатом 15 536 голосів. Шевченко, який згідно з цим протоколом набрав 15 114 голосів, з поразкою не погодився, і через деякий час рішення комісії було скасовано Верховним Судом.

19 квітня ЦВК склала другий протокол без врахування результатів голосування на шести проблемних дільницях. Відповідно до нього на виборах переміг Вірастюк, але уже з результатом 14 811 голосів проти 13 942 у Шевченка.

Верховний Суд знову скасував це рішення, та Велика палата Верховного Суду його відновила.

Це дозволило ЦВК 9 червня врешті-решт зареєструвати Вірастюка депутатом. Сьогодні, 15 червня, він склав присягу в Раді.