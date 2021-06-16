Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва та інших великих міст України.

Про це він сказав журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press в інтерв'ю, повний текст якого було опубліковано в середу на сайті президента України.

"Вони [Росія] говорять: «Ми тут до чого? Ви розмовляйте з цими товаришами з «ДНР/ЛНР». Тоді питання: а «Захід-2021», навчання, які ви поводите – не «ЛДНР», не ОРДЛО, це ж ви проводите. Тоді скажіть мені, а чому тут – за тією інформацією, яку ми отримуємо – відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова? Просто дивуєшся, як можна ось так казати одне, а робити інше", - поскаржився Зеленський на лукавість Росії.

Президент сказав, що Україна має бути готова до нової ескалації зі сторони Росії під час навчань "Захід-2021", але сподівається, що повномасштабної війни не буде.

"І все ж я вважаю, що в повномасштабній війні Російська Федерація не зацікавлена... Я дуже в це вірю, тому що вважаю, що це Третя світова війна. Впевнений у цьому, тому що ми не здамося, підемо до кінця. Росія також це розуміє", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов у інтерв'ю LB.ua говорив, що якби у 2014 році Росія атакувала зі сторони Чернігова, "російські танки вже через пару годин могли бути в Києві".