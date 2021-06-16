МЗС підключиться до повернення з-за кордону $360 млн Януковича і його оточення

Офіс генерального прокурора домовився про залучення Міністерства закордонних справ до повернення грошей оточення Віктора Януковича, заморожених на рахунках за кордоном.

Про це повідомила пресслужба ОГП.

"Наразі в іноземних юрисдикціях заблоковані понад 360 мільйонів доларів, виявлені під час розслідування кримінальних проваджень лише щодо двох колишніх високопосадовців та одного бізнесмена-ексдепутата. Українські активи виявлені у США, Латвії, Литві, Ліхтенштейні, Швейцарії, Антигуа і Барбуді тощо. Всюди в цих коштів різний статус, але завдання в нас одне – повернути їх у державу. Ми маємо задіяти всі зусилля - міжнародне правове співробітництво у кримінальних провадженнях, пов’язаних з корупцією та відмиванням коштів, а також дипломатичний діалог задля активізації цих процесів", - заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Міністр Дмитро Кулеба в свою чергу висловив упевненість, що без дипломатичних зусиль повернути активи не вийде.

"Ми домовилися із Офісом генпрокурора докласти додаткових зусиль задля пошуку та виявлення за кордоном незаконно привласнених активів і переговорами з іноземними державами щодо способів їхнього повернення", - сказав він.

Венедіктова і Кулеба домовилися координувати зусилля у виявленні та поверненні вкрадених і схованих за кордоном коштів. Офіс Генпрокурора та МЗС також ініціюватимуть укладення міжурядових угод про умови повернення конфіскованих активів.

Нагадаємо, що із 2014 року на рахунках Януковича було заморожено 70 млн швейцарських франків (близько 69 млн доларів). Згодом у Генпрокуратурі повідомили, що у Швейцарії також арештували пів тонни золота, яке належало наближеній до так званої сім'ї Януковича людині. Ціна 500 кг золота – понад $20 млн.

Сам Янукович стверджував, що "ні грошей, ні майна за кордоном у нього нема і ніколи не було".