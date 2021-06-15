"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували законопроєкт про деолігархізацію

Автори запевняють: законопроєкт сприятиме інтеграції України до ЄС через заохочення приходу іноземних інвестицій з усіх країн, крім країни-агресора і її сателітів.

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» спільно з колегами з «Голосу» та «Батьківщини» зареєстрували законопроєкт «Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу».

Авторами законопроєкту є народні депутати Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка, Ростислав Павленко («Євросолідарність»), Андрій Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров («Голос»), Сергій Власенко, Олександр Абдулін, Іван Крулько, Костянтин Бондарєв («Батьківщина»).

«Суб’єктом олігархії» автори законопроєкту пропонують визначати фізичну особу, яка досягла монопольного (домінуючого) становища на одному або декількох ринках, і за наявності ознак існування надзвичайно високого ризику впливу такою особою (як безпосередньо, так і через третіх осіб) на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, або на суспільство через підконтрольні ЗМІ, з метою підтримання або посилення цього становища, отримання додаткового контролю над підприємствами, природними ресурсами, об’єктами нерухомості, іншими об’єктами права власності.

Згідно з проєктом закону, статус власника монопольного бізнесу надається на підставі рішення Національного агентства з питань запобігання корупції за наявності всіх ознак, визначених законом. Рішення про надання особі статусу власника монопольного бізнесу приймається НАЗК за наслідками розгляду звернення Антимонопольного комітету України та проведеного розслідування.

Розслідування розпочинається НАЗК на підставі звернень Антимонопольного комітету України. Громадяни, громадські організації, інші особи можуть ініціювати віднесення особи до власників монопольного бізнесу через звернення до Антимонопольного комітету України.

Власник монопольного бізнесу, його контакти з суб’єктами владних повноважень, а також умови ведення бізнесу перебувають під моніторингом НАЗК.

Правові наслідки надання особі статусу власника монопольного бізнесу поширюються на всі контакти ключових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування з пов’язаними з власником монопольного бізнесу особами.

Окрім того додаткові обов’язки покладені на посадових осіб, які раніше працювали на підприємствах такого власника та на засоби масової інформації, які контролюються вказаним власником через корпоративне управління, володіння майном.

Також на телерадіоорганізації покладений обов’язок оприлюднювати звіт про фінансову прозорість, на підставі якого встановлюються ознаки наявності впливу на інформаційну політику.

Автори законопроєкту вважають, що це дозволить активізувати боротьбу з корупцією в органах влади, забезпечити прозорі умови для прийняття рішень політичною владою всіх рівнів; встановити правила, за якими власники монопольного бізнесу будуть обмежені у впливі на прийняття рішень політичною владою країни; посилити рівність правил в економіці для всіх її учасників, зокрема для малого та середнього бізнесу.

Законопроєкт має на меті також зміцнення соціальної відповідальності бізнесу щодо працівників підприємств у їх власності; щодо національної оборони і безпеки, охорони здоров’я, освіти, всієї соціальної сфери.

Автори запевняють: законопроєкт сприятиме інтеграції України до ЄС через заохочення приходу іноземних інвестицій з усіх країн, крім країни-агресора і її сателітів.