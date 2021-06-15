В окупованому Донбасі масово закривають навчальні заклади, - Денісова

Уповноважена Ради з прав людини вимагає місії ООН і ОБСЄ в Україні відреагувати на ці факти.

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за вказівкою Російської Федерації закривають заклади освіти: школи, профтехучилища, технікуми та виші.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Правозахисні організації інформують мене, що у 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стаханівський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій та дизайну та Коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької академії управління та інші", - написала омбудсманка у фейсбуці.

Окрім того, у містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч, Свердловськ будуть закриті п’ять шкіл, ще три - реорганізовані.

"Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну Уряду України територію", - зазначила Денісова.

Уповноважена Ради з прав людини вимагає місії ООН і ОБСЄ в Україні відреагувати на ці факти.

Раніше Людмила Денісова повідомляла, що окупанти намагаються завадити вступові абітурієнтів з ОРДО до українських вишів. Бойовики обмежили виїзд дітей віком від 14 років без паспортів, порушуючи права на освіту та свободу пересування.

Україна продовжила термін прийому документів у виші для абітурієнтів з окупованих територій.

Міносвіти попросило Держприкордонслужбу не карати вступників з ОРДЛО за порушення порядку в’їзду.