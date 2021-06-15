“Голос” відкличе свої голоси за включення в порядок денний законпроєкту про російську мову в кіно

Депутати фракції «Голос» Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук відкликають свої голоси за внесення до порядку денного законопроекту 5554 про російську мову в кіно. Про це йдеться у заяві партії.



«Дане голосування було помилкою, адже законопроекти з’явились в останній момент: серед 29 законопроектів був і контроверсійний законопроєкт 5554. Це постанова про включення в порядок денний. Окрім цього ганебного закону, там є інші важливі зміни. Наприклад, закон про територіальну оборону і інші законопроєкти «Голосу». Найкращим варіантом було б провалити постанову, а після цього, вилучивши законопроект 5554, всі інші закони включити в порядок денний», - йдеться у заяві.

В «Голосі» вважають, що рішення було внесено з порушенням Регламенту.

»«Голос» не підтримає жодних ініціатив, покликаних поставити під сумнів закони про українську мову. Ми категорично не сприймаємо будь-які спроби наступу на українську мову, тому підтримуємо українську всюди — в кіно, на телебаченні, в обслуговуванні, навчанні тощо», - резюмували у партії.