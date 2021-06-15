Вірастюк склав присягу в Раді під крики "Ганьба!"

Депутати із "За майбутнє" заявили, що цей мандат було вкрадено.

Представник "Слуги народу" Василь Вірастюк у вівторок, 15 червня, склав присягу народного депутата в Верховній Раді.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - зачитав він текст присяги під крики "Ганьба!" зі сторони депутатів із групи "За майбутнє".

Група вважає, що мандат по праву мав би належати її кандидату Олександру Шевченку.

"Ви перевершили Партію регіонів", - заявив з трибуни після Вірастюка один із лідерів "За майбутнє" Ігор Палиця, звертаючись до "Слуги народу".

"Ви вкрали цю перемогу, ви обікрали народ Прикарпаття. Хочу вам, друзі мої, сказати, що народ України все пам'ятає і все бачить. І те, що у нього забирають, він обов'язково прийде і поверне собі", - сказав Палиця.

Нагадаємо, що голосування в окрузі №87 відбулося ще 28 березня.

Після закриття виборчих дільниць екзитполи показали, що кандидати Руслан Кошулинський, Василь Вірастюк та Олександр Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Офіційний підрахунок голосів супроводжувався судами, зміною голови окружкому, мітингами та залученням народних депутатів.

В кінці кінців 22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів з результатом 15 536 голосів. Шевченко, який згідно з цим протоколом набрав 15 114 голосів, з поразкою не погодився, і через деякий час рішення комісії було скасовано Верховним Судом.

19 квітня ЦВК склала другий протокол без врахування результатів голосування на шести проблемних дільницях. Відповідно до нього на виборах переміг Вірастюк, але уже з результатом 14 811 голосів проти 13 942 у Шевченка.

Верховний Суд знову скасував це рішення, та Велика палата Верховного Суду його відновила.

Це дозволило ЦВК 9 червня врешті-решт зареєструвати Вірастюка депутатом.

28 березня також відбулися довибори у Верховну Раду у Донецькій області. Обраний там Андрій Аксьонов так само складав присягу під крики "Ганьба!".