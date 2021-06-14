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Порошенко назвав нульову декларацію ударом по середньому класу в Україні

Експрезидент відреагував на пропозиції від "Слуги народу".

Порошенко назвав нульову декларацію ударом по середньому класу в Україні
Фото: eurosolidarity.org

Пропозиції щодо запровадження так званої «нульової декларації» – це удар по середньому класу в Україні, який самотужки створює робочі місця. Про це заявив під час погоджувальної ради експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Закон про так звану «нульову декларацію» – це вітання зеленої команди середньому класу. Вони навіть не посоромилися забрати у Булгакова фразу «добровольно, в порядке трудовой дисциплины предлагаем вам отказаться от смотровой», – іронізував Порошенко.

«От вони добровільно намагаються забрати у середнього класу, на їхню думку найбільш заможного серед всіх країн світу, 5 відсотків. В кого? В тих, хто створює робочі місця. Це тоді, коли Зеленський пообіцяв створити 1 мільйон місць. Забув про це – і сьогодні пропонує суспільству замість мільйона робочих місць мільярд дерев», – наголосив п’ятий президент.

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