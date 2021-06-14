Корнієнко нарахував у Раді трьох-чотирьох потенційних олігархів

"Справа не в прізвищах, справа в підході, який цей закон запроваджує".

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що трьох-чотирьох депутатів Верховної Ради може бути визнано олігархами у випадку прийняття відповідного закону.

"Важко сказати напевно. В парламенті - людини три-чотири. Але тут же справа не в прізвищах, справа в підході, який цей закон запроваджує", - сказав він у інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому Корнієнко визнав, що законопроєкт може зазнати змін під час розгляду в Верховній Раді.

"Критерії в ньому нібито виписані вузько. Але там є речі, щодо яких можуть бути дискусії: починаючи з сум, які можна змінювати в різні боки, і закінчуючи якимись глибинними речами, як наприклад, присутність в політиці", - сказав він.

Корнієнко також не погодився зі словами спікера Дмитра Разумкова, який заявив про можливий конфлікт інтересів у законопроєкті про олігархів.

"РНБО – колегіальний орган, в ньому багато людей, він не ухвалює рішення одноосібно. І це єдиний орган, який, так би мовити, комплексно завідує питаннями безпеки і оборони в країні. Питання олігархів вже теж з часом стало для України питанням національної безпеки. Тому, на мою думку, логічно, що цим органом має бути РНБО. Радбез не ухвалює рішення щодо подальшого декларування зустрічей з олігархом. Тобто в чому тут конфлікт інтересів? У тому, що один раз РНБО ухвалює рішення, вносити цю людину в реєстр чи ні? Тоді, якщо раптом у когось є конфлікт інтересів, він про це просто заявить і відмовиться від голосування", - сказав Корнієнко.

Він додав, що сподівається на прийнятті законопроєкту в першому читанні на наступному пленарному тижні (28 червня - 2 липня), а в цілому - не пізніше осені.

Нагадаємо, 15 квітня президент Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавития від цього впливу.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" №5559 було внесено до Верховної Ради 2 червня.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у реєстр олігархів точно попадуть Петро Порошенко (власник Roshen і телеканалів "Прямий" і "5 канал") та Ігор Коломойський (співвласник групи "Приват" і власник ряду телеканалів на чолі з "1+1").

Опозиційна партія "Європейська солідарність" вважає, що законопроєкт про олігархів направлений особисто проти її лідера Петра Порошенко.