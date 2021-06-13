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Україна готова обговорювати компенсації через "Північний потік-2", - Кулеба

Глава МЗС вважає, що газопровід потрібно використовувати як важіль впливу на Росію.

Україна готова обговорювати компенсації через "Північний потік-2", - Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фото: facebook/Дмитро Кулеба

Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає DW.

"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо... Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - додав міністр, якого цитує інформагенція dpa.

Як сказав Дмитро Кулеба, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу "суттєво зросла".

За його словами, для України газогін становить передусім безпекову загрозу. "А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України", - зазначив міністр.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом США Джо Байденом на полях саміту Великої сімки у Великобританії зазначила, що обоє лідерів були єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є "життєво важливим та неодмінним".

Оператор ГТС порахував, що від зупинки транзиту газу з Росії Україна втратить не менше $1,5 млрд на рік.

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