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ЦВК позбавила українців права вирішувати долю своєї землі, - Тимошенко

Рішення ЦВК найближчими днями буде оскаржене у суді.

ЦВК позбавила українців права вирішувати долю своєї землі, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Пославшись на формальні і суто надумані причини, 10 членів Центральної виборчої комісії, які представляють правлячу владу, фактично перекреслили право людей на проведення референдуму. А отже, всі розмови про народовладдя – це черговий великий обман.

Про це заявила Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, повідомляє пресслужба “Батьківщини”.

"Так проголосували маріонетки в ЦВК, які отримали від вищих посадових осіб держави пряму команду не допустити референдуму проти розпродажу сільськогосподарської землі. Нам всім стало очевидно, що немає в країні ніякого народовладдя, немає ніякого закону про референдум, який можна провести за народною ініціативою. Пославшись на формальні і суто надумані причини, 10 членів ЦВК, які представляють монобільшість, відмовили 11-тисячній ініціативній групі в праві організувати всенародний референдум на захист землі", – сказала Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання ЦВК, на якому було ухвалено рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи “земельного” референдуму.

Лідерка “Батьківщини” нагадала, що за соціологічними дослідженнями, проведення волевиявлення щодо заборони розпродажу землі підтримують понад 77% українців. Однак влада нехтує думкою народу, тому команда «Батьківщини» продовжуватиме боротьбу.

“Незаконне рішення ЦВК ми найближчими днями будемо оскаржувати у суді. Так ми перевіримо, чи відбулась реформа судочинства, чи може суд відновити справедливість і дати мільйонам людей в країні шанс зупинити розпродаж землі. Ми не здамося і  не зупинимося. До осені ми будемо боротися в судах, а восени будемо звертатися до людей і разом вирішувати, що робити, коли влада діє проти волі народу, проти майбутнього держави, проти національних інтересів”, – запевнила лідер «Батьківщини».

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