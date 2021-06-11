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ЦВК відмовилась реєструвати ініціативну групу з "земельного" референдуму через "мертві душі"

Після перевірки комісією документів зборів були виявлені численні порушення.

ЦВК відмовилась реєструвати ініціативну групу з "земельного" референдуму через "мертві душі"
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму через виявлені у її списках порушення.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що ЦВК 1 червня отримала документи зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму, на яке пропонувалося винести питання: “Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?” Надалі комісія мала ухвалити рішення щодо реєстрації відповідної ініціативної групи.

Після перевірки комісією документів зборів були виявлені численні порушення.

“Зокрема, в списках учасників зборів 47 осіб включені до нього двічі. При цьому підписи напроти однакових прізвищ та інших персональних даних візуально відрізняються.

Також у списках учасників зазначені відомості про 19 померлих осіб, навпроти прізвищ яких проставлені підписи. До того ж, 17 осіб із зазначених “мертвих душ” включено до списку членів ініціативної групи”, - йдеться у повідомленні.

Враховуючи ці факти, комісія дійшла висновку, що дані про результати голосування щодо створення ініціативної групи були спотворені, а відтак відмовила в її реєстрації.

Комісія також проаналізувала винесене ініціативною групою питання “Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?” та вирішила, що воно по суті збігається з питанням “Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?”, винесеним на референдум іншою ініціативною групою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Комісії 5 травня 2021 року та вже зареєстровані.

У зв’язку з цим Комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи, документи якої надійшли до Центральної виборчої комісії 1 червня 2021 року.

Нагадаємо, 1 червня лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко передала до Центральної виборчої комісії пакет документів, необхідних для реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму.

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