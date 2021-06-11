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На Вінниччині затримали чоловіка, який намагався підкупити офіцера СБУ

Порушникові загрожує від чотирьох до восьми років з конфіскацією.

На Вінниччині затримали чоловіка, який намагався підкупити офіцера СБУ

У Вінницькій області затримали чоловіка, який намагався підкупити офіцера Служби безпеки України.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

"Громадянин України, достовірно розуміючи свої незаконні дії з організації азартних ігор, запропонував оперуповноваженому одного з відділів Управління Служби безпеки України в Вінницькій області грошову «винагороду» в розмірі 200 доларів США щомісячно за не створення йому перешкод щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в одному із міст обласного значення на Вінниччини. Офіцер СБУ негайно повідомив про цю «пропозицію» керівництво та управління внутрішньої безпеки СБУ", - сказано в повідомленні.

10 червня вказаний громадянин, діючи під контролем правоохоронних органів передав офіцеру перші 200 доларів США.

Після цього чоловіка затримали. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Триває розслідування.

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