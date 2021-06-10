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Двоє суддів у справі Стерненка подали у відставку

Їхні заяви ВРП розгляне 10 червня.

Двоє суддів у справі Стерненка подали у відставку
Фото: facebook/Сергій Стерненко

Двоє з трьох суддів Одеського апеляційного суду, які ухвалювали останнє рішення щодо активістів Сергія Стерненка й Руслана Демчука у справі про "викрадення людини", подали у відставку.

Як випливає з порядку денного засідання Вищої ради правосуддя 10 червня, йдеться про Альбіну Кабегроб та Вадима Прібилова.

Стерненко припустив, що ці відставки пов’язані з шаленим тиском на суддів.

"Фактично моя справа для них була чи не останньою. Мабуть, від них вимагали мене ув’язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон), вирішили піти. Цікава ситуація", - написав активіст у фейсбуці.

Нагадаємо, Кабегроб і Прібилов були у складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

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