Суд виправдав колишнього чиновника з Миколаєва, під будинком якого знайшли тунелі зі скарбами

Колегія суддів Центрального районного суду Миколаєва 8 червня виправдала колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколу Романчука, якого обвинувачували в корупції.

Про це повідомляється на сайті суду.

Ексчиновнику закидали скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом з отриманням неправомірної вигоди 90 тисяч доларів.

За версією слідства, Романчук отримав гроші від бізнесмена за вплив на прийняття керівництвом та депутатами Миколаївської облради рішення про погодження спецдозволів на розробку промислового родовища вапняку.

У ході судового розгляду Романчук винним себе не визнавав.

Колегія суддів дійшла до висновку, що орган досудового слідства допустив низку грубих порушень КПК України, що призвело до визнання низки доказів сторони обвинувачення, зокрема матеріалів НСРД, недопустимими. Відповідно, це позбавило суд можливості використовувати їх під час ухвалення вироку.

Водночас, встановлено, що у ході досудового розслідування було порушено норми підслідності і воно здійснювалось неуповноваженим органом - військовою прокуратурою, яку тоді очолював Анатолій Матіос.

З урахуванням досліджених доказів, колегія суддів постановила визнати Миколу Романчука невинуватим та виправдати, скасувати ухвали про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку за місцем проживання та роботи, скасувати обраний щодо Романчука запобіжний захід у виді застави в сумі 512 тис гривень.

Нагадаємо, Романчука спіймали на хабарі 90 тис. доларів в червні 2016 року.

Згодом під будинком Романчука знайшли мережу тунелів зі скарбами.

Романчука був першим заступником голови Миколаївської ОДА з березня 2014 року до жовтня 2016 року. Він колишній директор суднобудівного заводу "Океан".