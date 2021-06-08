Вилучили комп'ютери, агітматеріали і одну з печаток партії.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія".

На сайті СБУ повідомляється, що вони можуть бути причетні до розповсюдження агітації, спрямованої на зміну меж території України та конституційного порядку.

Обшуки проводились за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи у Києві та в Бучанському районі, а також в друкарні у Вінниці, де друкувалися агітматеріали.

Правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку київської міської організації "Партії Шарія" та банківські карти.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (сепаратизм) та ч. 3 ст. 358 (підробка документів і печаток) Кримінального кодексу України.

Громадська організація "Партія Шарія" створена у 2019 році. Її керівником є Іван Мамчур, який називав себе "CEO партії"

За даними руху "Чесно", ГО "Партія Шарія" є одним з найбільших донорів однойменної політичної партії.

Нагадаємо, що в квітні 2021 року Міністерство юстиції подало позов про заборону "Партії Шарія".

16 лютого Анатолію Шарію оголосили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та порушенні рівноправ'я громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 ККУ). Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. З 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведення інформаційних операцій.

Після цього Литва позбавила Шарія статусу біженця.