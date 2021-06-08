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"Слуга народу", "ЄС" і "ОПЗЖ" мають майже однаковий рейтинг, - опитування

Соціологи не змогли назвати лідера партійного рейтингу.

"Слуга народу", "ЄС" і "ОПЗЖ" мають майже однаковий рейтинг, - опитування
Фото: facebook/Слуга Народу

П'ять українських партій упевнено подолали б 5%-ий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом. Ще кілька політичних сил мають підтримку трохи вищу чи трохи нижчу від нього.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 27 травня -1 червня.

За правлячу партію "Слуга народу" проголосували 17,7% респондентів (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Проєвропейська партія "Євросолідарність" набрала б 15,4%, а проросійська "ОПЗЖ" - 14,7%.

Соціологи підкреслюють, що всі три партії мають підтримку в межах статистичної похибки, тому потрібно говорити, що вони мають приблизно однакову підтримку.

Трохи відстають від них партія "Батьківщина" - 13,9%, а також "Сила і честь" - 8,0%.

Крім цих політичних сил, більше 5% набирають "Українська стратегія Гройсмана" (5,8%) і Радикальна партія Олега Ляшка (5,0%). Мінімально відстають від прохідного бар’єру партії "Наші" (4,6%) та "Партія Шарія" (4,5%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Соціологи опитали 2000 респондентів. Інтерв'ю проводилися телефоном з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки - 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що попереднє, квітневе опитування КМІС давало "Слузі народу" 21,3%, "Євросолідарність" - 17,7%, а ОПЗЖ - тільки 12,2%.

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