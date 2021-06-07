Голова МЗС Кулеба 8 і 9 червня відвідає Німеччину

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує відвідати Німеччину з робочим візитом 8 і 9 червня.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

Кулеба проведе переговори з головою МЗС Гайко Маасом та двосторонні зустрічі із керівництвом парламенту, членами уряду, лідерами провідних політичних партій та представниками бізнес-кіл Німеччини.

"Ключовими темами візиту стануть двосторонні відносини України та Німеччини, підтримка зусиль із відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, подальша інтеграція України до ЄС та НАТО, енергетична безпека України та Європи", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, влада Німеччини підтримує будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Ця позиція вплинула на рішення президента США Джо Байдена, який заявив 25 травня, що його адміністрація вирішила не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG - оператора проєкту "Північний потік-2", а також її генерального директора Маттіаса Варніґа, тому що газопровід вже практично добудований і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними".

Американський президент підкреслив, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що - ні". Байден також наголосив, що із самого початку виступав проти "Північного потоку-2".

4 червня президент Росії Володимир Путін заявив про завершення робіт з прокладання труб першої нитки "Північного потоку - 2", який веде від РФ та Німеччини.